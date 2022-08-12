Уткин назвал возможную причину увольнения Юрана из «Химок»

Известный блогерпрокомментировал информацию о том, чтомогли уволить с поста главного тренераза попытку провести договорной матч с

«Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьезного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.

Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу, тогда в этом есть какое-то здравое зерно», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Руководство «Химок» приняло решение расстаться с Юраном, несмотря на то, что команда под его руководством набрала семь очков в четырех первых турах РПЛ.

Ранее также сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.