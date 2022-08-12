Шамиль Газизов поделился своим мнением о новом формате Кубка России

Генеральный директор «Уфы»дал свою оценку новому формату Кубка России по футболу.

«Если говорить о новом формате Кубка России, давайте сначала попробуем. Пройдёт сезон, там будет ясно, что и как можно оценить. Мы всё это увидим и подведём итоги. Сейчас не хотелось бы быть голословным. Есть вопросы, свои плюсы и минусы, но надо попробовать поиграть так. А дальше будет видно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче «красно-белые» обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».