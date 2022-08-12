Расписание 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023

Пятница, 12 августа
19:30 мск, «Факел» — «Урал»;
Суббота, 13 августа
15:00 мск, «Локомотив» — «Крылья Советов»;
17:00 мск, «Зенит» — ЦСКА;
20:00 мск, «Динамо» — «Краснодар»;
Воскресенье, 14 августа
15:00 мск, «Химки» — «Ахмат»;
17:30 мск, «Пари Нижний Новгород» — «Ростов»;
17:30 мск, «Оренбург» — «Торпедо»;
20:00 мск, «Спартак» — «Сочи».
Откроет 5-й тур матч «Факел» — «Урал», который начнётся в 19:30 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Спартак» и ЦСКА — за 4 тура команды набрали по 10 очков.