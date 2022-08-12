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    Расписание 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023

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    Сегодня, 12 августа, стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В 5-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.

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    Пятница, 12 августа

    19:30 мск, «Факел» — «Урал»;

    Суббота, 13 августа

    15:00 мск, «Локомотив» — «Крылья Советов»;
    17:00 мск, «Зенит» — ЦСКА;
    20:00 мск, «Динамо» — «Краснодар»;

    Воскресенье, 14 августа

    15:00 мск, «Химки» — «Ахмат»;
    17:30 мск, «Пари Нижний Новгород» — «Ростов»;
    17:30 мск, «Оренбург» — «Торпедо»;
    20:00 мск, «Спартак» — «Сочи».

    Откроет 5-й тур матч «Факел» — «Урал», который начнётся в 19:30 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Спартак» и ЦСКА — за 4 тура команды набрали по 10 очков.

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