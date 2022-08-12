В пятницу, 12 августа, в рамках 5-го тура РПЛ воронежский «Факел» примет на поле Центрального стадиона «Урал» из Екатеринбурга. Начало игры намечено на 19:30 по мск. «Факел» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

В прошлом сезоне воронежская команда выступала в первой российской лиге. Там она финишировать на второй строчке в турнирной таблице и после долгого перерыва вернулась в элиту российского футбола.

При подготовке к новому сезону «огоньки» провели два контрольных поединка и оба проиграли. Сперва они уступили «Ростову» 0:2, а затем потерпели фиаско и от московского «Локомотива» 2:4.

Коэффициенты матча Факел — Урал 1 1.95 X 3.55 2 3.80 Ставка

В летнее трансферное окно было сделано несколько неплохих приобретений. В первом туре «Факел» в Краснодаре расписал почетную мировую с одноименной командой, сыграв 2:2. После этого воронежцы достойно смотрелась в Грозном, однако все же уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

А в первой домашней игре первенства коллектив поделил очки с московским «Динамо», сыграв 3:3, а в минувшем игровом дне воронежцы были разгромлены на выезде ЦСКА со счетом 1:4, забив при этом первыми.

«Урал»

Прошлый чемпионат России коллектив из Екатеринбурга завершил лишь на 12 месте, остановившись в шаге от переходных матчей за понижение в классе.

«Оранжево-черные» в концовке сезона выиграли четыре из пяти заключительных матчей, что позволило опередить «Химки» на одно очко и избежать стыковых поединков.

В текущем же розыгрыше РПЛ «шмели» пока выступают хуже всех и идут без набранных очков на дне турнирной таблицы, проиграв все четыре поединка, забив в них только один гол. В минувшем туре они уступили дома«Спартаку» 0:2.

И данные результаты привели к отставке главного тренера Игоря Шалимова. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Евгений Аверьянов.

Отметим, что соперники не встречались с 2011 года, когда оба выступали в первой лиге. В том сезоне команды дважды разошлись миром — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.10.

На викторию «Урала» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.35.

Воронежский клуб при поддержке своих болельщиков способен добыть положительный результат над деморализованным соперником, который к тому же остался без главного тренера.