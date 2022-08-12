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    «Факел» — «Урал». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат России, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Урал»
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    Игрок «Факела»
    В пятницу, 12 августа, в рамках 5-го тура РПЛ воронежский «Факел» примет на поле Центрального стадиона «Урал» из Екатеринбурга. Начало игры намечено на 19:30 по мск. «Факел» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Августа 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 19:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Факел»

    В прошлом сезоне воронежская команда выступала в первой российской лиге. Там она финишировать на второй строчке в турнирной таблице и после долгого перерыва вернулась в элиту российского футбола.

    При подготовке к новому сезону «огоньки» провели два контрольных поединка и оба проиграли. Сперва они уступили «Ростову» 0:2, а затем потерпели фиаско и от московского «Локомотива» 2:4.

    Коэффициенты матча Факел — Урал

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
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    В летнее трансферное окно было сделано несколько неплохих приобретений. В первом туре «Факел» в Краснодаре расписал почетную мировую с одноименной командой, сыграв 2:2. После этого воронежцы достойно смотрелась в Грозном, однако все же уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

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    А в первой домашней игре первенства коллектив поделил очки с московским «Динамо», сыграв 3:3, а в минувшем игровом дне воронежцы были разгромлены на выезде ЦСКА со счетом 1:4, забив при этом первыми.

    «Урал»

    Прошлый чемпионат России коллектив из Екатеринбурга завершил лишь на 12 месте, остановившись в шаге от переходных матчей за понижение в классе.

    «Оранжево-черные» в концовке сезона выиграли четыре из пяти заключительных матчей, что позволило опередить «Химки» на одно очко и избежать стыковых поединков.

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    • В текущем же розыгрыше РПЛ «шмели» пока выступают хуже всех и идут без набранных очков на дне турнирной таблицы, проиграв все четыре поединка, забив в них только один гол. В минувшем туре они уступили дома«Спартаку» 0:2.

    И данные результаты привели к отставке главного тренера Игоря Шалимова. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Евгений Аверьянов.

    Отметим, что соперники не встречались с 2011 года, когда оба выступали в первой лиге. В том сезоне команды дважды разошлись миром — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Урала» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.35.

    Воронежский клуб при поддержке своих болельщиков способен добыть положительный результат над деморализованным соперником, который к тому же остался без главного тренера.

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    «Факел» — «Урал»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Факел» первую викторию в сезоне?
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