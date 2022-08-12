«Факел»
В прошлом сезоне воронежская команда выступала в первой российской лиге. Там она финишировать на второй строчке в турнирной таблице и после долгого перерыва вернулась в элиту российского футбола.
При подготовке к новому сезону «огоньки» провели два контрольных поединка и оба проиграли. Сперва они уступили «Ростову» 0:2, а затем потерпели фиаско и от московского «Локомотива» 2:4.
Коэффициенты матча Факел — Урал
В летнее трансферное окно было сделано несколько неплохих приобретений. В первом туре «Факел» в Краснодаре расписал почетную мировую с одноименной командой, сыграв 2:2. После этого воронежцы достойно смотрелась в Грозном, однако все же уступили «Ахмату» со счетом 1:2.
А в первой домашней игре первенства коллектив поделил очки с московским «Динамо», сыграв 3:3, а в минувшем игровом дне воронежцы были разгромлены на выезде ЦСКА со счетом 1:4, забив при этом первыми.
«Урал»
Прошлый чемпионат России коллектив из Екатеринбурга завершил лишь на 12 месте, остановившись в шаге от переходных матчей за понижение в классе.
«Оранжево-черные» в концовке сезона выиграли четыре из пяти заключительных матчей, что позволило опередить «Химки» на одно очко и избежать стыковых поединков.
В текущем же розыгрыше РПЛ «шмели» пока выступают хуже всех и идут без набранных очков на дне турнирной таблицы, проиграв все четыре поединка, забив в них только один гол. В минувшем туре они уступили дома«Спартаку» 0:2.
И данные результаты привели к отставке главного тренера Игоря Шалимова. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Евгений Аверьянов.
Отметим, что соперники не встречались с 2011 года, когда оба выступали в первой лиге. В том сезоне команды дважды разошлись миром — 0:0 и 1:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.10.
На викторию «Урала» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.35.
Воронежский клуб при поддержке своих болельщиков способен добыть положительный результат над деморализованным соперником, который к тому же остался без главного тренера.