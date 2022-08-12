Экс-игрок «Зенита» перейдет в «Ювентус»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»вернется в чемпионат Италии.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Паредес продолжит карьеру в «Ювентусе».

Аргентинский футболист, ранее выступавший в России за «Зенит», уже согласовал с туринским клубом условия личного контракта.

Сделка будет закрыта после того, как клубы договорятся о сумме трансфера.

До перехода в «Зенит» в 2017 году Паредес выступал в Серии А за «Рому».

Также в ближайшие дни «Ювентус» может продать француза Адриена Рабьо или бразильца Артура.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.