Экс-игрок «Зенита» перейдет в «Ювентус»

Леандро Паредес Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Паредес продолжит карьеру в «Ювентусе».
Аргентинский футболист, ранее выступавший в России за «Зенит», уже согласовал с туринским клубом условия личного контракта.
Сделка будет закрыта после того, как клубы договорятся о сумме трансфера.
До перехода в «Зенит» в 2017 году Паредес выступал в Серии А за «Рому».
Также в ближайшие дни «Ювентус» может продать француза Адриена Рабьо или бразильца Артура.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.