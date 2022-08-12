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    Гвардиола прокомментировал дебют Эрлинга Холанна

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что новичку Эрлингу Холанну есть куда расти.

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    «Это выдающийся игрок, но мы всего месяц работаем вместе. Нет необходимости напоминать вам, мы все об этом знаем. У него невероятный голод до побед, он хочет выигрывать.

    У него есть качества, которые позволяют забивать, но я не люблю нападающих, ждущих передач. Хочу, чтобы он был вовлечен в игру. Думаю, ему нравится владеть мячом. Не только Эрлинг, но и все остальные игроки должны бегать.

    Эрлингу, как и Хулиану, Фодену или Коулу Палмеру, еще есть куда расти. Я не хочу говорить, что это сформировавшиеся игроки. Холанд может стать лучше, у него есть такое желание. Ему нравится футбол.

    Я никогда не видел готового игрока в 21-22 года. Может, только Месси. Все остальные — нет, всегда можно стать лучше. Мы с ним постараемся добиться этого в нынешнем и следующем сезоне. Хотим, чтобы он стал лучше, чем был, когда пришел сюда», — цитирует испанца Manchester Evening News.

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