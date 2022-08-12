Гвардиола прокомментировал дебют Эрлинга Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити»считает, что новичкуесть куда расти.

«Это выдающийся игрок, но мы всего месяц работаем вместе. Нет необходимости напоминать вам, мы все об этом знаем. У него невероятный голод до побед, он хочет выигрывать.

У него есть качества, которые позволяют забивать, но я не люблю нападающих, ждущих передач. Хочу, чтобы он был вовлечен в игру. Думаю, ему нравится владеть мячом. Не только Эрлинг, но и все остальные игроки должны бегать.

Эрлингу, как и Хулиану, Фодену или Коулу Палмеру, еще есть куда расти. Я не хочу говорить, что это сформировавшиеся игроки. Холанд может стать лучше, у него есть такое желание. Ему нравится футбол.

Я никогда не видел готового игрока в 21-22 года. Может, только Месси. Все остальные — нет, всегда можно стать лучше. Мы с ним постараемся добиться этого в нынешнем и следующем сезоне. Хотим, чтобы он стал лучше, чем был, когда пришел сюда», — цитирует испанца Manchester Evening News.