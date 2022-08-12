«Фрайбург» — «Боруссия» Д: счет матча 1:3, обзор голов

Дортмундскаяодержала выездную победу над(3:1) в матче 2-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 35-й минуте открыли хозяева. Гюнтер с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади «Боруссии», Гинтер головой сбросил мяч к левому углу вратарской. Грегорич выиграл верховую борьбу за мяч и головой отлично пробил в дальний угол ворот, мяч по «дуге» перелетел через Кобеля.

На 77-й минуте гости отыгрались. Джейми Байно-Гиттенс с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Флеккену, но голкипер «Фрайбурга» допустил грубую ошибку — неудачно поставил руки, в итоге мяч «прополз» сквозь них за линию ворот.

На 84-й минуте «Боруссия» повела. Байно-Гиттенс сместился в центр к радиусу штрафной с левого фланга и выполнил передачу в центр штрафной площади. Вольф в касание в падении смог выполнить короткую передачу к «точке», а уже оттуда Мукоко смог в касание протолкнуть мяч в левый угол ворот.

На 88-й минуте Вольф и Мукоко вместе на правом фланге на половине поля соперника перехватили мяч. Мариус убежал на правый угол штрафной площади, где ему удалось раскачать Гюнтера, а после этого Вольф отлично пробил в дальний угол ворот.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Боруссия Д 1:3 Голы: 1:0 Михаэль Грегорич (35'), 1:1 Jamie Bynoe Gittens (77'), 1:2 Юссуфа Мукоко (84'), 1:3 Мариус Вольф (88') Фрайбург: Марк Флеккен, Kiliann Sildillia, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан (Daniel-Kofi Kyereh, 85'), Роланд Шаллаи, Винченцо Грифо (Noah Weisshaupt, 84'), Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 74') Боруссия Д: Антони Модест, Дониелл Мален (Юссуфа Мукоко, 70'), Марко Ройс, Торган Азар (Jamie Bynoe Gittens, 64'), Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд (Юлиан Брандт, 76'), Рафаэл Геррейру, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Тома Мёнье (Мариус Вольф, 46'), Грегор Кобель Предупреждения: Тома Мёнье (33'), Джуд Беллингхэм (60'), Нико Шлоттербек (67'), Daniel-Kofi Kyereh (86')

После двух туров бундеслиги «Боруссия» лидирует с 6 очками, у «Фрайбурга» — три.

Календарь и таблица Бундеслиги

В следующем туре «Дортмунд» сыграет дома с «Вердером». «Фрайбург» на выезде со «Штутгартом». Обе игры состоятся 20 августа.