«Фрайбург» — «Боруссия» Д: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 35-й минуте открыли хозяева. Гюнтер с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади «Боруссии», Гинтер головой сбросил мяч к левому углу вратарской. Грегорич выиграл верховую борьбу за мяч и головой отлично пробил в дальний угол ворот, мяч по «дуге» перелетел через Кобеля.
На 77-й минуте гости отыгрались. Джейми Байно-Гиттенс с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Флеккену, но голкипер «Фрайбурга» допустил грубую ошибку — неудачно поставил руки, в итоге мяч «прополз» сквозь них за линию ворот.
На 84-й минуте «Боруссия» повела. Байно-Гиттенс сместился в центр к радиусу штрафной с левого фланга и выполнил передачу в центр штрафной площади. Вольф в касание в падении смог выполнить короткую передачу к «точке», а уже оттуда Мукоко смог в касание протолкнуть мяч в левый угол ворот.
На 88-й минуте Вольф и Мукоко вместе на правом фланге на половине поля соперника перехватили мяч. Мариус убежал на правый угол штрафной площади, где ему удалось раскачать Гюнтера, а после этого Вольф отлично пробил в дальний угол ворот.
После двух туров бундеслиги «Боруссия» лидирует с 6 очками, у «Фрайбурга» — три.
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В следующем туре «Дортмунд» сыграет дома с «Вердером». «Фрайбург» на выезде со «Штутгартом». Обе игры состоятся 20 августа.