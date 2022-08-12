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    «Фрайбург» опроверг информацию о намерении приобрести Фомина

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    Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах заявил, что его клуб никогда не интересовался полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Всё, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка Фрайбурга», — приводит слова Хартенбаха «Чемпионат».

    О возможном переходе Фомина в «Фрайбург» ранее сообщал журналист Иван Карпов, по данным которого игрок дал предварительное согласие на трансфер. Отступные, прописанные в контракте Даниила с «Динамо», для европейских клубов составляют € 12 млн.

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    • Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, куда перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года.

    В прошлом сезоне Фомин сыграл за «Динамо» в 29 матчах РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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