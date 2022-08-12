«Фрайбург» опроверг информацию о намерении приобрести Фомина

Спортивный директор «Фрайбурга»заявил, что его клуб никогда не интересовался полузащитником «Динамо»

«Всё, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка Фрайбурга», — приводит слова Хартенбаха «Чемпионат».

О возможном переходе Фомина в «Фрайбург» ранее сообщал журналист Иван Карпов, по данным которого игрок дал предварительное согласие на трансфер. Отступные, прописанные в контракте Даниила с «Динамо», для европейских клубов составляют € 12 млн.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, куда перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В прошлом сезоне Фомин сыграл за «Динамо» в 29 матчах РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.