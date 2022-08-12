Капелло: Миранчук способен стать лидером «Торино»

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о переходеиз «Аталанты» в «Торино».

Миранчук будет выступать за «Торино» на правах аренды. Следующим летом у туринского клуба будет возможность выкупить российского хавбека за 12 миллионов евро.

«Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером "Торино". Я надеюсь, что Алексей добьется успеха в Серии А.

Он показал, что является топ-игроком с очень хорошим пониманием игры», — приводит слова Капелло Sport24.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил два гола и сделал пять результативных передач.