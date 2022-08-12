Агент: В «Аталанте» все называют Миранчука не иначе как top player, но здравый смысл победил

Вадим Шпинев, агент полузащитника, рассказал подробности перехода игрока из «Аталанты» в «Торино».

Миранчук будет выступать за «Торино» на правах аренды. Следующим летом у туринского клуба будет возможность выкупить российского хавбека за 12 миллионов евро.

«Видимо, Гасперини — тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил. Хочу поблагодарить руководство "Аталанты" за понимание. Когда люди хотят найти компромисс, это дорогого стоит.

В какой-то момент переговоры остановились, но не только из-за Гасперини. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лёшу не иначе как top player. Но "Торино" был очень настойчив в своем желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность», — приводит слова агента «Чемпионат».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил два гола и сделал пять результативных передач.