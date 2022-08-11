Миранчук: Мне очень нравится интенсивный и атакующий футбол «Торино»

Российский полузащитникподелился впечатлениями после перехода визна правах аренды.

«Футбол Ивана Юрича мне очень нравится, он интенсивный и атакующий, и это поможет мне сразу влиться в игру команды.

Я хорошо тренировался, не могу дождаться, чтобы начать здесь играть. Чувствую себя хорошо, прекрасно.

Я вырос вместе со своим братом-близнецом Антоном. Наши карьеры проходят в разных местах, но я всё ещё поддерживаю его.

Я выбрал 59-й номер, потому что под ним я выступал в московском "Локомотиве" и "Аталанте". Нет какого-то особенного значения в этом номере, он мне просто нравится», — сказал Миранчук клубному ТВ.

Россиянин проведёт в аренде в «Торино» сезон-2022/2023.