Кукуян обслужит матч «Зенит» — ЦСКА

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура РПЛ.

Один из главных матчей тура между «Зенитом» и ЦСКА доверили бригаде Павла Кукуяна.

12 августа (пятница)

«Факел» — «Урал»

Судья — Владислав Безбородов, ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; AВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

13 августа (суббота)

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Судья — Евгений Кукуляк, ассистенты — Михаил Иванов, Кирилл Большаков. Резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» — ЦСКА

Судья — Павел Кукуян, ассистенты — Роман Усачев, Андрей Образко. Резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» — «Краснодар»

Судья — Сергей Карасев, ассистенты — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.

14 августа (воскресенье)

«Химки» — «Ахмат»

Судья — Кирилл Левников, ассистенты — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов. Резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург» — «Торпедо»

Судья — Артем Любимов, ассистенты — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Пари НН» — «Ростов»

Судья — Павел Шадыханов, ассистенты — Илья Елеференко, Антон Кобзев. Резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Спартак» — «Сочи»

Судья — Виталий Мешков, ассистенты — Максим Ковалев, Александр Богданов. Резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Чеботарев.