Кукуян обслужит матч «Зенит» — ЦСКА

Один из главных матчей тура между «Зенитом» и ЦСКА доверили бригаде Павла Кукуяна.
12 августа (пятница)
«Факел» — «Урал»
Судья — Владислав Безбородов, ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; AВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
13 августа (суббота)
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Судья — Евгений Кукуляк, ассистенты — Михаил Иванов, Кирилл Большаков. Резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Зенит» — ЦСКА
Судья — Павел Кукуян, ассистенты — Роман Усачев, Андрей Образко. Резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» — «Краснодар»
Судья — Сергей Карасев, ассистенты — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.
14 августа (воскресенье)
«Химки» — «Ахмат»
Судья — Кирилл Левников, ассистенты — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов. Резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.
«Оренбург» — «Торпедо»
Судья — Артем Любимов, ассистенты — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Пари НН» — «Ростов»
Судья — Павел Шадыханов, ассистенты — Илья Елеференко, Антон Кобзев. Резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Спартак» — «Сочи»
Судья — Виталий Мешков, ассистенты — Максим Ковалев, Александр Богданов. Резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Чеботарев.