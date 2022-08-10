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    Кукуян обслужит матч «Зенит» — ЦСКА

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    Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура РПЛ.

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    Один из главных матчей тура между «Зенитом» и ЦСКА доверили бригаде Павла Кукуяна.

    12 августа (пятница)

    «Факел» — «Урал»

    Судья — Владислав Безбородов, ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; AВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

    13 августа (суббота)

    «Локомотив» — «Крылья Советов»

    Судья — Евгений Кукуляк, ассистенты — Михаил Иванов, Кирилл Большаков. Резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Зенит» — ЦСКА

    Судья — Павел Кукуян, ассистенты — Роман Усачев, Андрей Образко. Резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

    «Динамо» — «Краснодар»

    Судья — Сергей Карасев, ассистенты — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.

    14 августа (воскресенье)

    «Химки» — «Ахмат»

    Судья — Кирилл Левников, ассистенты — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов. Резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

    «Оренбург» — «Торпедо»

    Судья — Артем Любимов, ассистенты — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Пари НН» — «Ростов»

    Судья — Павел Шадыханов, ассистенты — Илья Елеференко, Антон Кобзев. Резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Спартак» — «Сочи»

    Судья — Виталий Мешков, ассистенты — Максим Ковалев, Александр Богданов. Резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Чеботарев.

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