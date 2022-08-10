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    Анчелотти: «Реал» хорошо подготовился и уверен в себе

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я смотрел игру "Айнтрахта" против "Баварии". Они заслужили победу в Лиге Европы, они сделали это против очень сильных клубов. Это динамичная команда, которую мы хорошо знаем. Чтобы победить, нужно бороться, играть хорошо. Мы должны сделать это. Мы хорошо подготовились, мы уверены в себе. Победа в Лиге чемпионов дала нам надежду, и она все еще жива. Мы хотим, чтобы этот момент продолжался.

    Мы собираемся сделать все возможное. Если мы хотим выиграть все соревнования, мы постараемся. Я не знаю, выиграем ли мы этот матч, потому что добиться этого будет сложно. Но наша команда хороша, и у меня есть много уверенности. Мы будем конкурировать и бороться», — передает слова Анчелотти Marca.

    Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.

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