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    Уткин: Может, на президента «Урала» Иванова оказал одухотворяющее воздействие Роман Ротенберг

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о том, кто может возглавить «Урал» после отставки Игоря Шалимова.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Кого ждать в "Урале"? Всегда есть Тарханов — может, подхватит, несмотря на проблемы со здоровьем.

    А может на президента клуба Григория Иванова оказал одухотворяющее воздействие Роман Ротенберг, который сидел на скамейке в роли генерального менеджера СКА, а потом решил: "Я все уже понял!".

    Но Григорий Иванов все же человек из другого поколения. А какие пресс-конференции будут — оранжевое настроение!

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    • Но я бы сказал, что "Уралу" не свезло — ЦСКА и "Спартак" должны были их разрывать. Сейчас это команды с разных полюсов таблицы», — сказал Уткин.

    «Урал» не набрал ни одного очка в первых четырех турах РПЛ.

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