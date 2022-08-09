Уткин: Может, на президента «Урала» Иванова оказал одухотворяющее воздействие Роман Ротенберг

Известный блогерподелился мнением о том, кто может возглавить «Урал» после отставки

«Кого ждать в "Урале"? Всегда есть Тарханов — может, подхватит, несмотря на проблемы со здоровьем.

А может на президента клуба Григория Иванова оказал одухотворяющее воздействие Роман Ротенберг, который сидел на скамейке в роли генерального менеджера СКА, а потом решил: "Я все уже понял!".

Но Григорий Иванов все же человек из другого поколения. А какие пресс-конференции будут — оранжевое настроение!

Но я бы сказал, что "Уралу" не свезло — ЦСКА и "Спартак" должны были их разрывать. Сейчас это команды с разных полюсов таблицы», — сказал Уткин.

«Урал» не набрал ни одного очка в первых четырех турах РПЛ.