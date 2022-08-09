Бизнесмен Садыгов жестко отреагировал на вопрос об уходе Юрана из «Химок»

Бизнесменотказался комментировать информацию о возможной отставкес поста главного тренера

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына Туфана Садыгова.

«Почему этот вопрос мне задаете? Об этом говорят в СМИ? Послушайте тогда СМИ, я не могу комментировать эту ситуацию.

Футбольный клуб "Химки" имеет гендиректора, у них есть совет директоров. Обращайтесь туда. Наверное, более подробно вам объяснят. Я никаких комментариев не даю», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, новым главным тренером «Химок» может стать Николай Писарев.