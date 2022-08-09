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    • Источник: Писарев сменит Юрана в «Химках»
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    Бизнесмен Садыгов жестко отреагировал на вопрос об уходе Юрана из «Химок»

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    Бизнесмен Туфан Садыгов отказался комментировать информацию о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

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    Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына Туфана Садыгова.

    «Почему этот вопрос мне задаете? Об этом говорят в СМИ? Послушайте тогда СМИ, я не могу комментировать эту ситуацию.

    Футбольный клуб "Химки" имеет гендиректора, у них есть совет директоров. Обращайтесь туда. Наверное, более подробно вам объяснят. Я никаких комментариев не даю», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

    Напомним, новым главным тренером «Химок» может стать Николай Писарев.

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