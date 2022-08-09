Источник: Писарев сменит Юрана в «Химках»

Подмосковные «Химки» нашли замену главному тренеру Сергею Юрану, сообщает «Чемпионат»

По данным источника, клуб согласовал контракт с Николаем Писаревым, входящим в штаб Валерия Карпина в сборной России.

«Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», — сообщил источник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что Юрана уволили из «Химок» из-за того, что он не выпустил сына инвестора Садыгова в игре с «Ростовом».

По информации «Матч ТВ», увольнение 53-летнего специалиста с поста главного тренера обойдется подмосковному клубу в 35-40 миллионов рублей.

«Увольнение Юрана снова обойдется "Химкам" в серьезную сумму. Как и в прошлый раз, клуб должен будет выплатить неустойку — в районе 35-40 миллионов рублей», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что Юран — кандидат на пост тренера «Урала», откуда ранее уволили Игоря Шалимова.

После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».