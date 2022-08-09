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    Полузащитник «Барселоны» перейдет в «Валенсию»

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    Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес в ближайшее время сменит команду.

    Нико Гонсалес
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    Нико Гонсалес

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Нико перейдет на правах аренды в «Валенсию».

    Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

    Кроме того, «Барса», скорее всего, отдаст в аренду полузащитника Алекса Кольядо.

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    • Также до сих пор остается открытым вопрос по поводу будущего Мемфиса Депая. Нидерландский форвард может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Но в данном случае сделка зависит от того, останется ли в каталонском клубе Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонского нападающего готов приобрести «Челси».

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