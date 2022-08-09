Полузащитник «Барселоны» перейдет в «Валенсию»

Полузащитник «Барселоны»в ближайшее время сменит команду.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Нико перейдет на правах аренды в «Валенсию».

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Кроме того, «Барса», скорее всего, отдаст в аренду полузащитника Алекса Кольядо.

Также до сих пор остается открытым вопрос по поводу будущего Мемфиса Депая. Нидерландский форвард может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Но в данном случае сделка зависит от того, останется ли в каталонском клубе Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонского нападающего готов приобрести «Челси».