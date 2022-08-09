Гжегож Крыховяк рассказал подробности ухода из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара», выступающий на правах аренды за «Аль-Шабаб», поделился подробностями о том, как покидал российскую команду.

«Руководители "Краснодара" хотели, чтобы я остался, и даже не рассматривали другого варианта. Это очень усложняло ситуацию. Как только УЕФА дал добро на возможность уйти в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. "Краснодар" сдался. Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы начать подготовку к сезону, так как последние месяцы выдались достаточно динамичными.

В июне я приехал в сборную Польши, затем у меня было 10 выходных и возвращение в Россию. Мне пришлось там возобновить тренировки, а затем у меня вновь была неделя отдыха. Что-то постоянно выбивало меня из колеи.

В "Аль-Шабаб" у меня будет месяц подготовки. Это действительно сложно, мы начинаем чемпионат в конце августа, но я уверен, что подойду к сезону в оптимальной форме», — приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.