«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер Адриана Рабьо

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере французского полузащитника туринского «Ювентуса» сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, теперь манкунианскому клубу предстоит убедить 27-летнего француза подписать контракт.

Отмечается, что главным препятствием для окружения полузащитника является то, что «красные дьяволы» не сыграют в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

При этом главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг поговорил с Рабьо по телефону и сообщил ему о своей заинтересованности в совместной работе.

В прошедшем сезоне Рабьо отдал две результативные передачи в 45 матчах за туринцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.