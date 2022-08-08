Слуцкий: Реакция «Рубина» на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравилась

Главный тренерподелился впечатлениями после ничьей в гостевом матче против(2:2) в 4-м туре первой лиги.

Казанцы повели после гола в начале встречи, но во второй половине остались вдесятером и дважды не удержали перевес в счете.

«Был кусок игры — вторая половина первого тайма и начало второго тайма — когда глубоко сели и многое позволяли сопернику.

Но положительно отреагировали на удаление и забили гол, создавали моменты, попали в штангу.

Реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравилась. Но надо стабильнее играть по ходу всей игры.

Пока не можем реализовать наработанное в тренировках. Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали.

Вопросы по судейству? Не хочу комментировать», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».