Саша Зделар: Уровень РПЛ точно выше чемпионата Сербии

Недавно пополнивший стан ЦСКА, сербский полузащитникпосле матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1) поделился своими впечатлениями о РПЛ.

«Первый тайм был очень сложный, мы не смогли продемонстрировать хороший футбол. Но во втором показали характер, забили много голов — хорошая игра. Федотов сказал, что я должен помочь центру поля, забирать второй мяч, подбор. Ничего необычного.

Уровень РПЛ точно выше чемпионата Сербии. Много больших команд с классными игроками, отличные стадионы», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата».

27-летний Зделар подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Соглашение между бывшим футболистом «Партизана» и российской командой рассчитано на три сезона с возможностью продления.

С 2016 по 2020 год Зделар вызывался в сборную Сербии, в составе которой провёл три игры, включая товарищескую со сборной России (1:1).

ЦСКА одержал третью победу в нынешнем сезоне чемпионата страны. «Армейцы» вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.