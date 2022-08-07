«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Баварии» Зане

Лерой Зане Фото: globallookpress.com
По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг оценивает атакующие возможности своей команды и может быть заинтересован в их усилении.
26-летний Зане был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. Вместе с командой немецкий футболист выиграл семь трофеев, включая два чемпионства в Англии.
В Германии Зане выступал за «Шальке-04», воспитанником которого он является. С «Баварией» Лерой уже выиграл шесть трофеев, включая Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.