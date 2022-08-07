«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Баварии» Зане

Бывший нападающий «Манчестер Сити», а в данный момент игрок мюнхенской «Баварии»может вернуться в Англию, так как им интересуется «Манчестер Юнайтед», который уже запросил доступность трансфера у руководства немецкого клуба. Об этом сообщает Mirror

По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг оценивает атакующие возможности своей команды и может быть заинтересован в их усилении.

26-летний Зане был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. Вместе с командой немецкий футболист выиграл семь трофеев, включая два чемпионства в Англии.

В Германии Зане выступал за «Шальке-04», воспитанником которого он является. С «Баварией» Лерой уже выиграл шесть трофеев, включая Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.