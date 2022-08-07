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    «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Баварии» Зане

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    Бывший нападающий «Манчестер Сити», а в данный момент игрок мюнхенской «Баварии» Лерой Зане может вернуться в Англию, так как им интересуется «Манчестер Юнайтед», который уже запросил доступность трансфера у руководства немецкого клуба. Об этом сообщает Mirror.

    Лерой Зане
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    Лерой Зане

    По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг оценивает атакующие возможности своей команды и может быть заинтересован в их усилении.

    26-летний Зане был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. Вместе с командой немецкий футболист выиграл семь трофеев, включая два чемпионства в Англии.

    В Германии Зане выступал за «Шальке-04», воспитанником которого он является. С «Баварией» Лерой уже выиграл шесть трофеев, включая Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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