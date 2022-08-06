«Унион» — «Герта»: счет матча 3:1, обзор голов

Берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над столичной «Гертой» (3:1) в матче 1-го тура чемпионата Германии по футболу.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте — отличился американский нападающий Теозон-Жордан Сибачо, которому ассистировал Шеральдо Бекер.

На 50-й минуте уже сам Бекер удвоил преимущество хозяев, а четыре минуты спустя защитник Робин Кнохе сделал счет крупным.

«Герта» отквитала один мяч лишь на 85-й минуте благодаря точному удару Доди Лукебакио.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Герта 3:0 Голы: 1:0 Jordan Pefok (32'), 2:0 Шеральдо Бекер (50'), 3:0 Робин Кнохе (55') Унион: Фредерик Реннов, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Генки Харагути (Милош Пантович, 78'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Андраш Шчафер, 70'), Юлиан Рюэрсон (Нико Гисельман, 64'), Шеральдо Бекер (Джейми Левелинг, 71'), Jordan Pefok (Кевин Бехренс, 78') Герта: Мизьян Маолида (Стеван Йоветич, 57'), Дейви Зельке (Вилфрид Канга Ака, 56'), Доди Лукебакио, Суат Сердар, Иван Шуньич (Владимир Дарида, 80'), Кевин-Принс Боатенг (Чидера Эджук, 57'), Марвин Платтенхардт, Марк Кемпф, Филип Уремович, Джонджо Кенни, Оливер Кристенсен Предупреждения: Робин Кнохе (35'), Филип Уремович (52'), Иван Шуньич (78')

В параллельном матче «Фрайбург» на выезде разгромил «Аугсбург» со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Михаэль Грегорич (46-я минута), Винченцо Грифо (47), Маттиас Гинтер (61) и Рицу Доан (78).

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Фрайбург 0:4 Голы: 0:1 Михаэль Грегорич (46'), 0:2 Винченцо Грифо (48'), 0:3 Маттиас Гинтер (61'), 0:4 Рицу Доан (78') Аугсбург: Рафал Гикевич, Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Даниэль Калиджиури (Мадс Педерсен, 59'), Арне Майер, Карлос Груэсо, Эльвис Реджбечай (Рикардо Пепи, 76'), Иагу (Роберт Гумни, 82'), Андре Хан (Фредрик Йенсен, 59'), Эрмедин Демирович (Флориан Нидерлехнер, 59') Фрайбург: Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 76'), Винченцо Грифо (Noah Weisshaupt, 82'), Роланд Шаллаи (Daniel-Kofi Kyereh, 76'), Рицу Доан (У Ен Чон, 82'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Кристиан Гюнтер, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Kiliann Sildillia (Юго Сике, 84'), Марк Флеккен

Еще в одном матче «Бохум» поетрпел домашнее поражение от «Майнца» со счетом 1:2.