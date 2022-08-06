Соболев: Когда в пустые ворота не забиваешь, это позор

Нападающийпрокомментировал свое непопадание в пустые ворота в матче 4-го тура РПЛ с(2:0) .

Соболев, которого признали лучшим игроком матча, отдал две голевые передачи. На 58‑й минуте он не смог забить в пустые ворота.

«Впечатления двоякие, потому что столько моментов упустили. Когда в пустые ворота не забиваешь, это позор, до сих пор думаю об этом. Но все молодцы, главное — победа.

Большое количество результативных передач? Может быть, от схемы зависит, чаще в края сваливаюсь. Сейчас рано о чем‑то говорить.

Четыре матча сыграли, набрали 10 очков. Впереди еще 26 игр, пока рано о чем‑то рассуждать, о каких‑то переменах.

Идем от игры к игре, не могу сказать, что мы что‑то поменяли, это будет видно дальше. Выигрываем, из‑за этого кайфуем», — сказал Соболев «Матч ТВ».