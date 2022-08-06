«Сампдория» победила «Реджину» в Кубке Италии

«Сампдория» Фото: globallookpress.com
На 66-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Абдельхамид Сабири.
Гости могли отыграться, получив право на пенальти на 89-й минуте, но Эмануэле Чичерелли не реализовал удар.
Футбол. Италия. Кубок
Сампдория — Реджина 1:0
Гол: 1:0 Абдельхамид Сабири (пенальти) (67')
В другом матче «Лечче» потерпел домашнее поражение от «Читтаделлы» — 2:3 д.в.
Счет в матче был открыт хозяевами на 61-й минуте — отличился Габриэл Стрефезза. На 73-й минуте Рауль Асенсио сравнял счет.
В основное время счет не изменился и встреча перешла в экстра-таймы, где дубль Мамаду Тункара (93-я и 100-я минуты) принес победу «Читтаделле».
«Лечче» ответил голом Лоренцо Коломбо (105+1), но этого было недостаточно.
Футбол. Италия. Кубок
Лечче — Читтаделия 2:3
Голы: 1:0 Габриэл Стрефезза (61'), 1:1 Raul Asencio (73'), 1:2 Mamadou Tounkara (93'), 1:3 Mamadou Tounkara (100'), 2:3 Лоренцо Коломбо (106')