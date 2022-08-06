«Сампдория» победила «Реджину» в Кубке Италии

В матче 1-го раунда Кубка Италииодержала домашнюю победу над— 1:0.

На 66-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Абдельхамид Сабири.

Гости могли отыграться, получив право на пенальти на 89-й минуте, но Эмануэле Чичерелли не реализовал удар.

Футбол. Италия. Кубок Сампдория — Реджина 1:0 Гол: 1:0 Абдельхамид Сабири (пенальти) (67')

В другом матче «Лечче» потерпел домашнее поражение от «Читтаделлы» — 2:3 д.в.

Счет в матче был открыт хозяевами на 61-й минуте — отличился Габриэл Стрефезза. На 73-й минуте Рауль Асенсио сравнял счет.

В основное время счет не изменился и встреча перешла в экстра-таймы, где дубль Мамаду Тункара (93-я и 100-я минуты) принес победу «Читтаделле».

«Лечче» ответил голом Лоренцо Коломбо (105+1), но этого было недостаточно.