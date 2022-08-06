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    «Сампдория» победила «Реджину» в Кубке Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Сампдория Лечче
    В матче 1-го раунда Кубка Италии «Сампдория» одержала домашнюю победу над «Реджиной» — 1:0.

    «Сампдория»
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    «Сампдория»

    На 66-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Абдельхамид Сабири.

    Гости могли отыграться, получив право на пенальти на 89-й минуте, но Эмануэле Чичерелли не реализовал удар.

    Футбол. Италия. Кубок
    Сампдория — Реджина 1:0
    Гол: 1:0 Абдельхамид Сабири (пенальти) (67')

    В другом матче «Лечче» потерпел домашнее поражение от «Читтаделлы» — 2:3 д.в.

    Счет в матче был открыт хозяевами на 61-й минуте — отличился Габриэл Стрефезза. На 73-й минуте Рауль Асенсио сравнял счет.

    В основное время счет не изменился и встреча перешла в экстра-таймы, где дубль Мамаду Тункара (93-я и 100-я минуты) принес победу «Читтаделле».

    «Лечче» ответил голом Лоренцо Коломбо (105+1), но этого было недостаточно.

    Футбол. Италия. Кубок
    Лечче — Читтаделия 2:3
    Голы: 1:0 Габриэл Стрефезза (61'), 1:1 Raul Asencio (73'), 1:2 Mamadou Tounkara (93'), 1:3 Mamadou Tounkara (100'), 2:3 Лоренцо Коломбо (106')
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