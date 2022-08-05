Ла Лига не разрешила «Барселоне» регистрировать новичков

Представители испанскойсообщили, что клуб еще не отвечает требованиям для регистрации новичков, сообщает Diario Sport

Каталонцев уведомили, что нынешнее финансовое положение «Барсы» не позволяет заявить футболистов, присоединившихся к команде в это трансферное окно, — Роберта Левандовского, Франка Кессье, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена, а также игроков, подписавших новые контракты, — Усмана Дембеле и Серджи Роберто.

Ранее «Барселона» продала 25% своих телевизионных прав на общую сумму 650 млн евро. При этом УЕФА ответил отказом на просьбу каталонцев направить будущие заработанные средства с телеправ в Лиге чемпионов на залог для кредита.

Чтобы получить разрешение на регистрацию новичков, «Барселоне» нужно будет активировать четвертый экономический рычаг — продать 25% акций фирмы Barça Studios, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

Клуб также должен будет сократить зарплатную ведомость, в данный момент превышающую допустимый лимит, и продать кого-нибудь из своих игроков.

Избавиться от задолженности необходимо до 12 августа, когда стартует чемпионат Испании. «Барселона» новый сезон Ла Лиги начнет 13 августа матчем против «Райо Вальекано».