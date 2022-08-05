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    Ла Лига не разрешила «Барселоне» регистрировать новичков

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    Представители испанской Ла Лиги сообщили «Барселоне», что клуб еще не отвечает требованиям для регистрации новичков, сообщает Diario Sport.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Каталонцев уведомили, что нынешнее финансовое положение «Барсы» не позволяет заявить футболистов, присоединившихся к команде в это трансферное окно, — Роберта Левандовского, Франка Кессье, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена, а также игроков, подписавших новые контракты, — Усмана Дембеле и Серджи Роберто.

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  • 28/07/2022

    • Ранее «Барселона» продала 25% своих телевизионных прав на общую сумму 650 млн евро. При этом УЕФА ответил отказом на просьбу каталонцев направить будущие заработанные средства с телеправ в Лиге чемпионов на залог для кредита.

    Чтобы получить разрешение на регистрацию новичков, «Барселоне» нужно будет активировать четвертый экономический рычаг — продать 25% акций фирмы Barça Studios, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

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    • Клуб также должен будет сократить зарплатную ведомость, в данный момент превышающую допустимый лимит, и продать кого-нибудь из своих игроков.

    Избавиться от задолженности необходимо до 12 августа, когда стартует чемпионат Испании. «Барселона» новый сезон Ла Лиги начнет 13 августа матчем против «Райо Вальекано».

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