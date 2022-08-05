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    Федотов рассказал о сильных качествах новичка ЦСКА Мендеса

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о сильных качествах новичка команды Виктора Мендеса.

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    «Хорошая работоспособность — это раз. Хорошая работа с мячом и понимание игры.

    Виктор уверенно действует с мячом, хорошо чувствует темп и ритм игры, хорошо включается в атаку и видит поле.

    Это те качества, которые нужны команде для организации атакующих действий. Это молодой футболист, у которого есть перспективы для роста», — сказал Федотов клубной пресс-службе.

    Чилийский полузащитник не смог принять участие в матче 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2), так как его прошлый клуб «Унион Эспаньол» не успел вовремя предоставить в ФИФА ITC (Международный трансферный сертификат), необходимый для внесения игрока в заявку чемпионата.

    Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.

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