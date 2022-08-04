Мойзес: Я очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА и жду дебюта в составе команды

Новый игрок ЦСКА, пришедший в клуб на правах аренды, бразильский защитникподелился эмоциями от перехода в московскую команду.

«В течение двух недель мои агенты вели переговоры с представителями клуба. Я очень ждал, и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта в составе команды.

ЦСКА интересовался мной в 2017 году. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом.

Бруно Фукс — мой друг. Мы играли вместе в “Интернасьонале” в 2020 году. Он отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, он очень хорошо отзывался о клубе. Я, как и Бруно, очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА.

Я знаю, что здесь выступали такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо. С Дуду мы играли в 2018-м году в "Ботафого". Жо — мой хороший друг. Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории ПФК ЦСКА, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения.

Как я могу описать свою игру? Я профессионал и отдаю всего себя любимому делу. Я силен физически, у меня хорошая подача, высокая скорость. Все свои лучшие качества я собираюсь показать на поле болельщикам, партнёрам по команде и клубу.» — приводит слова Мойзеса официальный сайт «армейцев».

Ранее Мойзес выступал за такие клубы как «Комершал», «Бататаиш», «Мадурейра», «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино», «Баия», «Ботафого», «Интернасьонал» (все — Бразилия).