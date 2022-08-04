ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции
  • 18:10
    • Мойзес стал игроком московского ЦСКА до окончания сезона-2022/23
  • 20:00
    • «ПСЖ» готов вступить в борьбу с «Барселоной» за игрока «Ман Сити» Бернарду Силву
  • 19:45
    • Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ
  • 19:29
    • Сесар Аспиликуэта остается в «Челси»
  • 19:01
    • Мойзес: Я очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА и жду дебюта в составе команды
    Все новости спорта

    Мойзес: Я очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА и жду дебюта в составе команды

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА
    Новый игрок ЦСКА, пришедший в клуб на правах аренды, бразильский защитник Мойзес поделился эмоциями от перехода в московскую команду.

    Мойзес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мойзес

    «В течение двух недель мои агенты вели переговоры с представителями клуба. Я очень ждал, и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта в составе команды.

  • Мойзес стал игроком московского ЦСКА до окончания сезона-2022/23
  • Читайте по теме

    • ЦСКА интересовался мной в 2017 году. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом.

    Бруно Фукс — мой друг. Мы играли вместе в “Интернасьонале” в 2020 году. Он отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, он очень хорошо отзывался о клубе. Я, как и Бруно, очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА.

    Я знаю, что здесь выступали такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо. С Дуду мы играли в 2018-м году в "Ботафого". Жо — мой хороший друг. Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории ПФК ЦСКА, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения.

    Как я могу описать свою игру? Я профессионал и отдаю всего себя любимому делу. Я силен физически, у меня хорошая подача, высокая скорость. Все свои лучшие качества я собираюсь показать на поле болельщикам, партнёрам по команде и клубу.» — приводит слова Мойзеса официальный сайт «армейцев».

    Ранее Мойзес выступал за такие клубы как «Комершал», «Бататаиш», «Мадурейра», «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино», «Баия», «Ботафого», «Интернасьонал» (все — Бразилия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники сыграют по низам?
  • «Шахтер» — «Клуж». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Обменяются ли соперники голами?
  • РФШ — «Хибернианс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Достанется ли победа «Нефтчи» снова?
  • «Нефтчи» — «Рапид». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шахтер — Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нефтчи — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фенербахче — Словацко
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Заря — Университатя Крайова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры