Аспиликуэта: Я рад, что смогу остаться в «Челси», смогу остаться дома

Капитанпрокомментировал продление контракта с лондонским кубом до 2024 года.

«Я рад, что смогу остаться в "Челси", смогу остаться дома. Прошло почти 10 лет с тех пор, как я сюда приехал, так что я действительно чувствую любовь и заинтригован нашим проектом.

Я бы хотел поблагодарить руководство за предоставленную мне возможность продолжить это приключение в невероятном клубе. С нетерпением жду продолжения.

Горжусь тем, что я капитан, надеюсь, у нас останется много прекрасных совместных воспоминаний», — сказал испанский защитник клубной пресс-службе.

Напомним, что этим летом Аспиликуэту пыталась подписать «Барселона», однако владелец клуба Тодд Боэли заблокировал переход испанского футболиста.

В прошлом сезоне Сесар Аспиликуэта провел 27 матчей в АПЛ и забил один гол.