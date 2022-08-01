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    «Лестер» готов продать «Челси» Фофана за 100 млн евро

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    Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попал в список трансферных целей «Челси».

    Уэсли Фофана
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    Уэсли Фофана

    По информации The Athletic, «Лестер» готов продать 21-летнего игрока, но финансовые условия сделки могут заставить «Челси» отказаться от этой идеи.

    «Лестер» хочет получить за Фофана 95-100 миллионов евро.

    «Челси» надеется снизить сумму трансфер, включив в сделку своих игроков. С кем именно «синие» могут расстаться ради подписания француза, не уточняется.

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    • В прошлом сезоне Фофана провел в АПЛ лишь 7 матчей из-за серьезной травмы колена.

    Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Челси» Тимо Вернер готов на понижение зарплаты ради возвращения в Бундеслигу.

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