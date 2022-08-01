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    Тренер ЦСКА высказался о Fan ID

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2) высказался о введении карты болельщика (Fan ID).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Мы долго и упорно делали Fan ID, лично мне код пришёл только вчера с утра. Для его оформления нужно дополнительное время, не все его находят.

    Не знаю, что это под собой несёт, на стадионе множество камер и всё пространство просвечивается», — приводит слова Федотова официальный сайт московского клуба.

    На старте сезона-2022/23 карта Fan ID понадобится на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. Помимо болельщиков, электронную карту должны получить все, кто будет на стадионе в день игры: организаторы, представители команд и СМИ.

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