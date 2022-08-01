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    Черчесов прокомментировал старт чемпионата Венгрии

    Футбол Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча первого тура чемпионата Венгрии против «Академии Пушкаша» (1:0).

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    «Мы понимали ещё до матча, что это будет сложная игра, тем более, что "Академия Пушкаша" один из наших главных конкурентов в борьбе за титул. Квалификация Лиги чемпионов вымотала наших игроков и это сказалось на темпе и качестве игры.

    Из-за ответной игры в отборе нам пришлось сегодня выбрать другую тактику, но несмотря на всё это я рад, что мы начали чемпионат с победы.

    Новая тактика себя неплохо показала, безусловно, были некоторые ошибки как в защите, так и в атакующей линии, но сегодня главное — это победа. Во время матча противник неоднократно менял тактику, поэтому нам также пришлось подстраиваться под неё», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

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