«Хетафе» купил нападающего «Реала» Борху Майораля за 10 млн евро

«Реал Мадрид» продал своего нападающегов «Хетафе», в котором ранее игрок выступал на правах аренды. Об этом мадридский клуб сообщил на своей странице в «Твиттере»

Трансфер оценивается в € 10 млн, контракт игрока будет действовать до июня 2027 года.

Майораль — воспитанник «Реала», в академию клуба он попал в 2007 году. В составе мадридской команды Борха выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.

Прошлый сезон Майораль провёл в аренде в том же «Хетафе». Футболист принял участие в 18 встречах испанской Ла Лиги, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее игрок провёл два сезона за итальянскую «Рому».