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    • «Хетафе» купил нападающего «Реала» Борху Майораля за 10 млн евро
    Все новости спорта

    «Хетафе» купил нападающего «Реала» Борху Майораля за 10 млн евро

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    «Реал Мадрид» продал своего нападающего Борху Майораля в «Хетафе», в котором ранее игрок выступал на правах аренды. Об этом мадридский клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».

    Борха Майораль
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    Борха Майораль

    Трансфер оценивается в € 10 млн, контракт игрока будет действовать до июня 2027 года.

    Майораль — воспитанник «Реала», в академию клуба он попал в 2007 году. В составе мадридской команды Борха выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.

    Прошлый сезон Майораль провёл в аренде в том же «Хетафе». Футболист принял участие в 18 встречах испанской Ла Лиги, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее игрок провёл два сезона за итальянскую «Рому».

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