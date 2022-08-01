«Хетафе» купил нападающего «Реала» Борху Майораля за 10 млн евро

Борха Майораль Фото: globallookpress.com
Трансфер оценивается в € 10 млн, контракт игрока будет действовать до июня 2027 года.
Майораль — воспитанник «Реала», в академию клуба он попал в 2007 году. В составе мадридской команды Борха выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.
Прошлый сезон Майораль провёл в аренде в том же «Хетафе». Футболист принял участие в 18 встречах испанской Ла Лиги, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее игрок провёл два сезона за итальянскую «Рому».