ЦСКА должен был выигрывать матч с «Пари НН», уверен Кучаев

Полузащитникпрокомментировал ничью в гостевом матче третьего тура РПЛ с

Армейский клуб вел с разницей в два мяча, но сыграл вничью со счетом 2:2.

«Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч. Очень неплохо начали, забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество, до перерыва у нас многое получалось, а вот во втором тайме все было уже не так здорово.

Как удалось забить головой и переиграть высоких защитников соперника? Мы много работаем над стандартами на тренировках, каждый знает свой маневр, плюс была очень хорошая подача. В общем, в этом эпизоде все сложилось и получилось забить», — цитирует Кучаева «Чемпионат».