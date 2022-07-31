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    Генедиректор «Пари НН»: Мы вытянули игру с ЦСКА и могли даже выиграть

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    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Наиль Измайлов прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

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    «В целом игру команды оценю положительно. Конечно, я верил, что ребята смогут отыграться после счета 0:2.

    Что касается замен, тренерский штаб провел планомерную работу, эту схему наигрывали всю неделю и таким образом готовили команду к игре.

    Виден характер команды. После первого тайма, который мы безоговорочно проиграли, счет мог быть 0:4, но мы вытянули игру и могли даже выиграть. Сулейманов не забил один момент.

    Я считаю, что ничья с ЦСКА — хороший результат для нас», — приводит ТАСС слова Измайлова.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 2 очками в 3 матчах.

    В следующем туре команда сыграет на выезде против «Сочи». Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).

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