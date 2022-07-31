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    Чернов: Болельщики «Спартака» помнят моё армейское прошлое

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    Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказал мнение о своём прошлом в московском ЦСКА и об отношении болельщиков к нему.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Через какое время смогу сказать, что я — спартаковец? Не знаю. Пока я хочу полностью отдаваться на поле, чтобы болельщики и те, кто смотрит телевизор, говорили, что я отдаюсь полностью этой команде.

    В любом случае болельщики "Спартака" помнят моё армейское прошлое, но надо всё своей игрой доказывать, тогда всё будет хорошо.

    Мне меньше пишут в директ на эту тему, даже армейские болельщики не пишут. Ждём дерби, а там посмотрим», — передаёт слова Чернова «Чемпионат».

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