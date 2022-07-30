ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Зенита»Второй год в младшей группе. «Зенит» явно перерос уровень РПЛ
  • 20:58
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
  • 19:27
    • «Зенит» забил 5 мячей «Локомотиву»
  • 16:59
    • Дубль Смолова не помог «Динамо» победить «Факел»
  • 16:03
    • У нападающего дортмундской «Боруссии» обнаружена злокачественная опухоль
  • 18:50
    • «Байер» вылетел в первом раунде Кубка Германии
    Все новости спорта

    Циннбауэр: Черный день для «Локомотива» начался с 64 минуты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился впечатлениями после разгромного поражения от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

    Йозеф Циннбауэр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йозеф Циннбауэр

    «Сегодня для нас не очень простой день. Черный день для нашей команды начался с 64 минуты.

    Команда старалась, были большие планы на игру. Неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме.

    Первый тайм изобиловал голевыми моментами для обоих команд. Мы должны были уходить в раздевалку с преимуществом. Я видел как ребята все лучше и лучше чувствовали себя.

    Но сделаю комплимент сопернику. Это одна из лучших или лучшая команда, с которой мне приходилось играть в России. Игроки очень сильны индивидуально.

    У нас было много планов на второй тайм, но на 48 минуте мы не смогли реализовать голевой момент.

    Чувствовали, что "Зенит" входил в игру, старались играть на контратаках. Команда боролась, не сдавалась.

    Мы произвели замены, хотели освежить игру двумя нападающими. К сожалению, что-то случилось с Ненаховым, у него повреждение в области голеностопа», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» учинит разгром «быкам»
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 5.75
    •
  • Отсутствие Мбаппе не поможет «канарейкам»
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спартак» начинает и выигрывает?!
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Марсель — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры