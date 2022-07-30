Циннбауэр: Черный день для «Локомотива» начался с 64 минуты

Главный тренерподелился впечатлениями после разгромного поражения от(0:5) в 3-м туре РПЛ.

«Сегодня для нас не очень простой день. Черный день для нашей команды начался с 64 минуты.

Команда старалась, были большие планы на игру. Неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме.

Первый тайм изобиловал голевыми моментами для обоих команд. Мы должны были уходить в раздевалку с преимуществом. Я видел как ребята все лучше и лучше чувствовали себя.

Но сделаю комплимент сопернику. Это одна из лучших или лучшая команда, с которой мне приходилось играть в России. Игроки очень сильны индивидуально.

У нас было много планов на второй тайм, но на 48 минуте мы не смогли реализовать голевой момент.

Чувствовали, что "Зенит" входил в игру, старались играть на контратаках. Команда боролась, не сдавалась.

Мы произвели замены, хотели освежить игру двумя нападающими. К сожалению, что-то случилось с Ненаховым, у него повреждение в области голеностопа», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».