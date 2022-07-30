«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, победив «РБ Лейпциг»

Мюнхенскаястал обладателем Суперкубка Германии-2022, одержав победу над(5:3) в открывающем сезон матче, прошедшем на «Ред булл Арене» в Лейпциге.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Не удалось «Лейпцигу» выбить мяч после навеса Киммиха с углового, и в итоге после нескольких рикошетов мяч оказался у Мусиалы, который мощно пробил низом в дальний угол мимо Гулачи.

На 31-й минуте Хальстенберг застрял у штрафной «быков», позволив Гнабри получить мяч на левом фланге без офсайда. Серж вошёл в штрафную и покатил вдоль ворот на Мане, а тот ударом в касание спокойно отправил мяч в сетку.

На 45-й минуте, после розыгрыша углового, Мусиала обыгрался с партнёром и от лицевой линии вырезал передачу в центр штрафной, на Павара, который ударом в касание переправил мяч в сетку, пробив низом под ближнюю штангу в противоход Гулачи.

«Лейпциг» отыграл один мяч на 59-й минуте. Нкунку навесил с углового слева в центральную часть штрафной, где Хальстенберг выпрыгнул и головой по нестандартной высокой траектории отправил мяч прямо в левую девятку.

На 66-й минуте «Бавария» восстановила отрыв. Коман выполнил передачу в штрафную на Мюллера, тот мощно пробил по воротам — Гулачи отбил, но мяч от ноги Клостермана пришел к Гнабри, который вколотил его под перекладину с пары метров.

На 77-й минуте Павар пошел в рискованный подкат на границе штрафной «Баварии» и попал Ольмо по ногам, заработав пенальти.

Кристофер Нкунку мощнейшим ударом вколотил мяч с «точки» в левый верхний угол, почти в самую девятку.

На 89-й минуте «Бавария» потеряла мяч на чужой половине поля и получила быструю контратаку. Ольмо вошел слева в штрафную после передачи Собослаи и из-под де Лигта положил мяч в левый нижний угол.

А в компенсированное время Лерой Сане снял все вопросы о победителе матча. После выноса мяча Сане вырвался 1 на 1 с Гулачи, уверенно разобрался финтами, после чего закатил мяч в ворота.

Футбол. Германия. Суперкубок РБ Лейпциг — Бавария 3:5 Голы: 0:1 Джамал Мусиала (14'), 0:2 Садио Мане (31'), 0:3 Бенжамен Павар (45'), 1:3 Марцель Хальстенберг (59'), 1:4 Серж Гнабри (66'), 2:4 Кристофер Нкунку (пенальти) (77'), 3:4 Даниэль Ольмо (89'), 3:5 Лерой Зане (90 + 8') Предупреждения: Мохамед Симакан (36'), Йозуа Киммих (64'), Лукас Эрнандес (73'), Лерой Зане (87'), Лукас Клостерман (90 + 2'), Мануэль Нойер (90 + 7')

«Бавария» в десятый раз в своей истории завоевала Суперкубок Германии. В прошлом сезоне подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли чемпионат страны.