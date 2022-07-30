«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, победив «РБ Лейпциг»

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Не удалось «Лейпцигу» выбить мяч после навеса Киммиха с углового, и в итоге после нескольких рикошетов мяч оказался у Мусиалы, который мощно пробил низом в дальний угол мимо Гулачи.
На 31-й минуте Хальстенберг застрял у штрафной «быков», позволив Гнабри получить мяч на левом фланге без офсайда. Серж вошёл в штрафную и покатил вдоль ворот на Мане, а тот ударом в касание спокойно отправил мяч в сетку.
На 45-й минуте, после розыгрыша углового, Мусиала обыгрался с партнёром и от лицевой линии вырезал передачу в центр штрафной, на Павара, который ударом в касание переправил мяч в сетку, пробив низом под ближнюю штангу в противоход Гулачи.
«Лейпциг» отыграл один мяч на 59-й минуте. Нкунку навесил с углового слева в центральную часть штрафной, где Хальстенберг выпрыгнул и головой по нестандартной высокой траектории отправил мяч прямо в левую девятку.
На 66-й минуте «Бавария» восстановила отрыв. Коман выполнил передачу в штрафную на Мюллера, тот мощно пробил по воротам — Гулачи отбил, но мяч от ноги Клостермана пришел к Гнабри, который вколотил его под перекладину с пары метров.
На 77-й минуте Павар пошел в рискованный подкат на границе штрафной «Баварии» и попал Ольмо по ногам, заработав пенальти.
Кристофер Нкунку мощнейшим ударом вколотил мяч с «точки» в левый верхний угол, почти в самую девятку.
На 89-й минуте «Бавария» потеряла мяч на чужой половине поля и получила быструю контратаку. Ольмо вошел слева в штрафную после передачи Собослаи и из-под де Лигта положил мяч в левый нижний угол.
А в компенсированное время Лерой Сане снял все вопросы о победителе матча. После выноса мяча Сане вырвался 1 на 1 с Гулачи, уверенно разобрался финтами, после чего закатил мяч в ворота.
«Бавария» в десятый раз в своей истории завоевала Суперкубок Германии. В прошлом сезоне подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли чемпионат страны.