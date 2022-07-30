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    «Динамо» ужасно начало второй тайм матча с «Факелом», считает Йоканович.

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру своей команды в выездном матче 3-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (3:3).

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    «Если говорить о втором тайме, то мы ужасно его начали. Допустили две ужасные ошибки, которые привели к голам в наши ворота.

    Считаю, что играли недостаточно надежно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась не в нашу пользу. Мы не сыграли надежно.

    Я бы не стал говорить только о двух центральных защитниках, нужно говорить в целом о команде.

    Мы заканчивали игру с семью молодыми игроками, у которых недостаточный опыт. Из-за такого давления мы поплатились дорогой ценой.

    Фомин — очень важный игрок для "Динамо", капитан команды. Конечно, он оказывает огромное влияние на команду, но, даже потеряв его, мы не должны были отдавать этот матч, забив три гола на выезде.

    Мы должны выигрывать такие матчи. Нужно сделать серьезные выводы, чтобы не допускать таких ошибок», — сказал тренер «Матч ТВ».

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