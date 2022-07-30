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    Смолов и Захарян — в старте «Динамо» на матч с «Факелом»

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    Стали известны стартовые составы воронежского «Факела» и московского «Динамо» на матч третьего тура чемпионата России.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

    Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Факел» — «Динамо»

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес Урбиета, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулёв.

    Запасные: Лещук, Будачев, Кутицкий, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Карапузов, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

    За «Динамо» в этом матче впервые сыграет парагвайский защитник Роберто Фернандес.

    Матч «Факел» — «Динамо» пройдет 30 июля в Воронеже, начало — в 15:00 мск.

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