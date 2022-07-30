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    Воронежцы не подкачают в первой домашней игре?

    «Факел» — «Динамо». Прогноз (к. 1.97), ставки на футбол, РПЛ, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Динамо»
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    «Факел»
    В субботу, 30 июля, в рамках 3-го тура РПЛ воронежский «Факел» примет на поле Центрального стадиона московское «Динамо». Начало игры намечено на 15:00 по мск. «Факел» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 15:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Факел»

    В прошлом сезоне воронежская команда выступала в первой российской лиге. Там она финишировать на второй строчке в турнирной таблице и после долгого перерыва вернулась в элиту российского футбола.

    При подготовке к новому сезону «огоньки» провели два контрольных поединка и оба проиграли. Сперва они уступили «Ростову» 0:2, а затем потерпели фиаско и от московского «Локомотива» 2:4.

    Из существенных приобретений, сделанных летом, выделим трансферы голкипера Ильи Свинова и форвард Матвея Ивахнова. Также команду пополнили Неманья Пейчинович, Владимир Дядюн и Андрей Никитин.

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    В первом туре «Факел» в Краснодаре расписал почетную мировую с одноименной командой, сыграв 2:2. После этого воронежцы достойно смотрелась в Грозном, однако все же уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

    «Динамо»

    «Бело-голубые» провели свой лучший сезон за долгие годы. В РПЛ они заняли третье место, какое-то время даже претендовав и вовсе на золотые медали, а также вышли в финал национального кубка, где уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

    Однако летом московский клуб ждали серьезные перемены. Главный тренер Сандро Шварц отправился тренировать берлинскую «Герту», а на его место был назначен серб Славиша Йоканович.

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    • Помимо него, столичный коллектив покинули ряд основных игроков: Себастьян Шиманьский, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна и Гилермо Варела. Так что у команды большие кадровые проблемами.

    В первом туре «Динамо» на своем поле расписало мировую с «Ростовом», сыграв 1:1, а во втором игровом дне на своей арене нанесло поражение в дерби «Торпедо» — 4:0.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2016/17. И тогда в рамках ФНЛ дважды сильнее был «Факел» — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Факел» — «Динамо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Факела» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.84.

    «Факелу» в первой домашней игре сезона обеспечена сумасшедшая поддержка болельщиков, который будут гнать хозяев вперед. А так как у «динамовцев» значительные кадровые проблемы, то рискнем поставить здесь с Х на воронежцев.

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    «Факел» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Воронежцы не подкачают в первой домашней игре?
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