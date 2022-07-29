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    Сафонов прокомментировал победу над «Уралом»

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что команде не удалось выполнить весь план на игру.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Я думаю, что нет. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот. Плюс видно, что у нас не получалось выходить низом, потому что план на игру был такой. Где-то приходилось играть в средние передачи, где-то, возможно, соперник нас хорошо прессинговал. И мы не могли найти варианта выйти из обороны. Иногда такое случается, но мы будем работать», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

    «Краснодар» победил благодарю дублю Эдуарда Сперцяна, который в обоих случаях отметился с пенальти.

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