Сафонов прокомментировал победу над «Уралом»

Вратарь «Краснодара»считает, что команде не удалось выполнить весь план на игру.

«Я думаю, что нет. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот. Плюс видно, что у нас не получалось выходить низом, потому что план на игру был такой. Где-то приходилось играть в средние передачи, где-то, возможно, соперник нас хорошо прессинговал. И мы не могли найти варианта выйти из обороны. Иногда такое случается, но мы будем работать», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

«Краснодар» победил благодарю дублю Эдуарда Сперцяна, который в обоих случаях отметился с пенальти.