Автор самого возрастного гола РПЛ: Живем в говне и играем в говно

Бывший нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна»поделился воспоминаниями о матчах с французским «Нантом» в Кубке УЕФА в 1994 году.

«В первый раз в такую атмосферу попали: тысяч 35-40 на трибунах, все орут-кричат. Такой гвалт стоял, что в пяти метрах ничего не слышно было.

Конечно, на фоне "Нанта" наша игра была мало похожа на футбол. Мяч вообще не задерживался. Понятно, что все переволновались, но мы бились, в подкатах стелились.

А "Нант" — играл, современно, красиво. У них тогда человек пять в сборную Франции входили. Бежали, убирали, в дриблинг шли. По техническому уровню игроков "Нант" на порядок превосходил нас. И жизнь у них немножко другая…

Когда у меня спрашивают, почему у нас такой футбол и год от года только хуже, я всегда говорю: "Живем в говне и играем в говно".

Околофутбольные вещи не дают толком футболу развиваться. Всё у нас через заднее крыльцо, какие-то договоры, сходки.

Будем жить более-менее достойно, нормально и вопросы решать по-человечески — и футбол поднимется. Это же отражение жизни», — приводит слова Наталушко «Чемпионат».