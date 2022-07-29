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    Малком рассказал, почему продлил контракт с «Зенитом»

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    Нападающий «Зенита» Малком заявил, что чувствует себя, как дома. Поэтому он и решил продлить контракт.

    Малком
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    Малком

    «Продлил соглашение, потому что в России меня с первого дня все приняли с распростертыми объятиями. Это проявлялось со всех сторон. Если мы говорим о "Зените", то мне помогали буквально все и во всём. От тренерского и административного штабов, до поваров и всего персонала базы. Чувствую себя здесь как дома. Поэтому и принял решение продлить контракт на 5 лет.

    С первого же дня все учитывали, что мне нужно для адаптации. Потом тоже очень поддерживали и деликатно восстанавливали после травмы, за что отдельное спасибо врачам. Но хочу сказать, что уважение — это процесс взаимный. С моей стороны я делаю всё, чтобы выражать его через помощь команде в достижении наших целей», — сказал Малком в интервью «Матч ТВ».

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