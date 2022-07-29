Кобелев: Кокорин пригодился бы ЦСКА, «Локомотиву» и «Сочи»

Бывший главный тренер «Динамо»считает, что нападающий «Фиорентины»способен усилить ряд российских клубов.

«Можно говорить, что Кокорин уже не тот, но если посмотреть на кадровую ситуацию, бомбардиров не хватает многим.

"Сочи" потерял Матео Кассьерру. "Локомотиву" явно не помешал бы центрфорвард высокого уровня. Да, они подписали контракт с Иваном Игнатьевым, но сравнивать его с Александром нельзя — это небо и земля.

ЦСКА также не хватает страйкера. Поэтому Кокорин пригодился бы. Но проблема в том, что не все смогут его взять из-за высоких финансовых требований», — приводит слова Кобелева RT.

Напомним, ранее стало известно, что «Фиорентина» не взяла Кокорина в турне по Австрии и Испании.

Напомним, Кокорин пропустил начало летнего сбора «Фиорентины» из-за коронавируса.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.