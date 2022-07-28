«Базель» и «АЗ Алкмар» вышли в 3-й раунд квалификации ЛК

Счет в матче на 36-й минуте открыли гости — отличился канадский нападающий Лиам Миллар.
На 53-й минуте полузащитник «Крузейдерс» Филип Лоури сравнял счет.
В первом матче «Базель» победил со счетом 2:0. В 3-м раунде отбора швейцарцы сыграют с датским «Брондбю».
В другом матче боснийская «Тузла Сити» потерпела домашнее поражение от голландского «АЗ Алкмара» — 0:4.
В составе победителей отличились Дани де Вит (34-я минута), Вангелис Павлидис (61), Майкел Ладо (63) и Федде де Йонг (81).
В первом матче АЗ победил со счетом 1:0. В следующем раунде квалификации голландцы сыграют с шотландским «Данди Юнайтед».