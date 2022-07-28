ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды
  • 21:18
    • ЦСКА подписал опорника «Партизана» Зделара
  • 20:42
    • «Барселона» объявила о трансфере Кунде
  • 22:57
    • БАТЭ второй раз проиграл «Коньяспору» в квалификации Лиги конференций
  • 21:23
    • Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»
  • 20:56
    • «Габала» и «Кайрат» закончили выступление в Лиге конференций УЕФА
    Все новости спорта

    «Базель» и «АЗ Алкмар» вышли в 3-й раунд квалификации ЛК

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Базель АЗ Алкмар Эредивизия
    Швейцарский «Базель» на выезде сыграл вничью с североирландским «Крузейдерс» (1:1) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

    «Базель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Базель»

    Счет в матче на 36-й минуте открыли гости — отличился канадский нападающий Лиам Миллар.

    На 53-й минуте полузащитник «Крузейдерс» Филип Лоури сравнял счет.

    В первом матче «Базель» победил со счетом 2:0. В 3-м раунде отбора швейцарцы сыграют с датским «Брондбю».

    Все прогнозы на футбол

    В другом матче боснийская «Тузла Сити» потерпела домашнее поражение от голландского «АЗ Алкмара» — 0:4.

    В составе победителей отличились Дани де Вит (34-я минута), Вангелис Павлидис (61), Майкел Ладо (63) и Федде де Йонг (81).

    В первом матче АЗ победил со счетом 1:0. В следующем раунде квалификации голландцы сыграют с шотландским «Данди Юнайтед».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли «Урал» свой первый гол сезона в матче с «Краснодаром»?
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Боруссия» не оставит шансов сопернику?
  • «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Стартует ли «Бернли» с победы?
  • «Хаддерсфилд» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Накашима — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры