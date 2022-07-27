«Рома» планирует усилится защитником «МЮ»

«Рома» хочет приобрести ивуарийского защитника «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации издания, манкунианцы не против продажи игрока. Клуб хочет на продажи 28-летнего ивуарийца отбить некую сумму, которую потратил на приобретение нового защитника Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса».

Однако сам Байи не спешит менять клуб. Ранее он заявил «МЮ», что хочет бороться за место в составе, хотя интерес к нему проявлял «Наполи».

В сезоне-2021/22 Байи провел за «МЮ» лишь семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.