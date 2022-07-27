Барриос рассказал, почему остался в «Зените»

Полузащитник «Зенита»хочет отблагодарить клуб своей преданностью. Несмотря на интерес со стороны других клубов, футболист принял решение остаться.

«Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге, чтобы мы были здесь как дома. То, что я остался, — моя ответная благодарность и знак уважения к клубу, я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита».

Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду. Меня в «Зените» абсолютно всё устраивает, ещё раз подчеркну, клуб сделал всё, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Санкт-Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать всё от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей«, — цитирует Барриоса BobSoccer.