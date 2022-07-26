Зарема: Когда «Спартак» просил прозрачности, «Краснодар» жил по принципу «моя хата с краю»

, супруга владельца «Спартака», высказалась по поводу судейства в матче второго тура РПЛ против(4:1).

На 45-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Александра Черникова. После игры стало известно, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую комнату.

«Почему "Краснодар" адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то "Краснодар" молчал и никак не поддерживал, жил по принципу "моя хата с краю".

При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».