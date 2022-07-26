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    Луис Суарес близок к переходу в «Лос-Анджелес»

    Футбол MLS Трансферы Барселона Атлетико
    Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    По информации ESPN, 35-летний уругваец близок к переходу в «Лос-Анджелес».

    Суарес находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико». В прошлом чемпионате Испании он провел 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

    Ранее этим летом «Лос-Анджелес» подписал экс-форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла и бывшего капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

    Напомним, сообщалось, что интерес к Суаресу проявляет дортмундская «Боруссия».

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