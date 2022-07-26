Луис Суарес близок к переходу в «Лос-Анджелес»

Луис Суарес Фото: globallookpress.com
По информации ESPN, 35-летний уругваец близок к переходу в «Лос-Анджелес».
Суарес находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико». В прошлом чемпионате Испании он провел 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.
Ранее этим летом «Лос-Анджелес» подписал экс-форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла и бывшего капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
Напомним, сообщалось, что интерес к Суаресу проявляет дортмундская «Боруссия».